A FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT FOR LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS OF ANTIGUA, BARBUDA, MONTSERRAT, ST. KITTS, NEVIS AND ANGUILLA VALID FROM 7 A.M. TODAY UNTIL 12 P.M. MIDDAY. A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT MODERATE TO MAJOR FLOODING IS POSSIBLE BUT NOT IMMINENT IN THE WATCH AREA. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
RESIDENTS IN LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS SHOULD MAKE PREPARATIONS FOR FLOODING TO SAFE GUARD LIFE AND PROPERTY. THEY SHOULD BE PREPARED TO MOVE TO HIGHER GROUND IF FLOODING RAINS DEVELOP OR A FLASH FLOOD WARNING IS ISSUED.
THE COMBINATION OF A TROPICAL WAVE TRAVERSING THE AREA AND A DEEP LAYERED TROUGH OVER THE LEEWARD AND BRITISH VIRGIN ISLANDS IS CAUSING PERIODIC HEAVY SHOWERS. ALREADY, UP TO AN INCH OF RAIN HAVE FALLEN IN SOME PLACES IN THE LAST 3 HOURS AND ANOTHER 2 OR MORE INCHES IS POSSIBLE IN THE NEXT 12 HOURS. HENCE, MODERATE TO MAJOR FLOODING OF LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS IS POSSIBLE.
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES WILL CONTINUE TO MONITOR THE WEATHER SITUATION. PLEASE STAY TUNED TO LOCAL RADIO OR TELEVISION FOR WATCH UPDATES AND POSSIBLE WARNINGS.